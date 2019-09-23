Новосибирск, , 07:47 — REGNUM Сибирская концессионная компания (входит в группу «ВИС») и Газпромбанк подписали соглашения об открытии финансирования концессии по созданию четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в самой компании.

Соглашение подразумевает открытие «банковских продуктов» на общую сумму 2,4 млрд рублей.

«Газпромбанк откроет кредитные линии на финансирование операционной деятельности концессионера, затрат по НДС и предоставление банковских гарантий», — отметили в группе «ВИС».

В компании отметили, что сейчас ведётся подготовка территории строительства. На подготовительный период отведён весь 2019 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для строительства четвёртого моста в Новосибирске будут снесены почти 1,6 тыс. деревьев и более 2 тыс. кустарников на левом берегу реки Обь.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области также сообщали, что регион в текущем году получит из федерального бюджета средства на строительство моста. Сумма — более одного миллиарда рублей. Общая стоимость строительства оценивается в 37 млрд рублей, более 22% этой суммы составят средства инвестора.

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