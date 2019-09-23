Якутск, 23 сентября 2019, 07:50 — REGNUM По пять миллионов рублей выделят на восемь детских школ искусств Якутии в рамках национального проекта «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.
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Руководство ДШИ планирует выделенные средства использовать на обновление материально-технической базы, покупку музыкальных инструментов и учебных пособий.
По пять млн по нацпроекту «Культура» получат Майинская, Намская, Нерюнгринская, Нижнеколымская, Нюрбинская, Среднеколымская детские школы искусств, а также две ДШИ Якутска.
В числе прочего планируют закупить 75 пианино, но есть вопросы в доставке.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 дома культуры в Омской области отремонтируют за год по нацпроекту.