Якутск, , 07:50 — REGNUM По пять миллионов рублей выделят на восемь детских школ искусств Якутии в рамках национального проекта «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Руководство ДШИ планирует выделенные средства использовать на обновление материально-технической базы, покупку музыкальных инструментов и учебных пособий.

По пять млн по нацпроекту «Культура» получат Майинская, Намская, Нерюнгринская, Нижнеколымская, Нюрбинская, Среднеколымская детские школы искусств, а также две ДШИ Якутска.

В числе прочего планируют закупить 75 пианино, но есть вопросы в доставке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 дома культуры в Омской области отремонтируют за год по нацпроекту.