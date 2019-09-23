Нижний Новгород, , 07:31 — REGNUM Нижегородстат подвёл зарплатные итоги по региону за семь месяцев 2019 года для разных отраслей экономики. Средние зарплаты в зависимости от сферы деятельности колебались от 13 до 70 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самая низкая зарплата за семь месяцев была в сфере рыболовства и рыбоводства — 12,92 тыс. рублей, а самая высокая в сфере научных исследований и разработок — 69,94 тыс. рублей. Высокие зарплаты также были в финансовой и страховой сферах — 59,98 тыс. рублей, информации и связи — 58,22 тыс. рублей, деятельности трубопроводного транспорта — 67,23 тыс. рублей, деятельности водного транспорта — 56,41 тыс. рублей, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 51,85 тыс. рублей, производстве прочих транспортных средств и оборудования — 42,61 тыс. рублей, металлургическом производстве — 47,56 тыс. рублей, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 55,16 тыс. рублей, производстве химвеществ и химпродуктов — 44,74 тыс. рублей. А вот в ряде сфер высоким уровнем зарплат, наоборот, похвастаться не могли: производстве текстильных изделий — 16,55 тыс. рублей, производстве мебели — 18,26 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом за январь-июль 2019 года в области показатель был 34,41 тыс. рублей при росте относительно семи месяцев 2018 года на 7,1%.

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Напомним, Росстат обнародовал данные по средней начисленной зарплате в августе 2019 года. Показатель по стране составил 45,1 тыс. рублей. За январь-август 2019 года он был 46,12 тыс. рублей — на 7,3% больше, чем за такой же период 2018 года.

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