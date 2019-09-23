Сеул, , 07:33 — REGNUM В июле 2019 года количество предприятий в Южной Корее увеличилось на 2,5%, до 114 834 предприятий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, число предприятий, работающий в сфере оптовых и розничных продаж, увеличилось на 25,4%, в сфере недвижимости — на 21,3%, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 14,4%.

По сравнению с прошлым годом, количество компаний в сфере оптовых и розничных продаж увеличилось на 8,7%, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 2,6%, однако в сфере недвижимости, напротив, сократилось на 5,5%. Число предприятий, работающих в сфере ИКТ и научного и технического обслуживания увеличилось на 22,4% и 20,4% соответственно.

Кроме того, 10 265 компаний было открыто корпоративными предпринимателями, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число компаний, созданных индивидуальными предпринимателями — на 1,7%, до 104 569 предприятий.

Известно, что число компаний, которые открыли женщины-предприниматели, увеличилось на 2,4%, до 52 637, а компаний, открытых мужчинами-предпринимателями — на 2,5%, до 62 127.