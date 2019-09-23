Лондон, , 07:13 — REGNUM В ночь на 23 сентября британский туроператор Thomas Cook Group объявил об отмене всех рейсов в связи с ликвидацией компании, передает немецкий канал n-tv.

До позднего вечера компания вела переговоры с инвесторами, надеясь найти необходимые £200 млн, чтобы избежать банкротства. Генеральный директор Питер Фанкхаузер выразил сожаление по поводу провала переговоров и выступил с заявлением о «глубоко печальном дне» для Thomas Cook Group.

В настоящее время около 600 тыс. туристов по всему миру находятся в поездках, организованных этой компанией или ее дочерними. Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Великобритании заявляло, что поможет вернуть домой британский туристов в случае банкротства компании.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Британии прокомментировали ситуацию с туркомпанией Thomas Cook