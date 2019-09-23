Москва, , 07:13 — REGNUM В пятницу, 20 сентября, Торги на Мосбирже 20 сентября открылись снижением по рублевым парам. Его укреплению способствовали надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также небольшой рост нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги смешанно. Рубль укрепился к евро и фунту и немного ослаб к доллару США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 64,01 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 70,55 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 79,92 руб.

В США стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговым вопросам. Переговорщики должны подготовить почву для переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, запланированных на начало октября.

Цена на нефть в течение дня торговалась в плюсе на фоне усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По итогам дня баррель Brent снизился на 0,15%.

К закрытию дня рубль растерял прибыль против американской валюты. Вырос спрос на защитные активы, тогда как основные фондовые индексы США упали. Такую реакцию вызвали новости, что Китай отменил запланированную сельскохозяйственную поездку в Монтану, подняв вопросы по торговле.

Инвесторы ожидают прогресса в торговом конфликте между США и Китаем, но опасаются, что сделка сорвется. Это связанно с агрессивной риторикой представителей Белого дома.

Советник по Китаю Майкл Пиллсбери 20 сентября в интервью South China Morning Post заявил, что США готовы усилить давление на Китай, если Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение. Пошлины на китайские товары могут быть повышены до 50% и даже до 100%.

Сегодня, 23 сегодня, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Основными драйверами для рубля по-прежнему являются новости по предстоящим переговорам между США и Китаем, а также напряженность на Ближнем Востоке.

Поддержку рубль сейчас получает от налогового периода. Сильного ослабления рубля не ожидается. Динамика пары доллар/рубль сохранится около отметки 64 руб.

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