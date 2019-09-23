Сеул, , 07:15 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 20 сентября составил $28,5 млрд, что на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, среднедневной экспорт также сократился на 10,3%, до $2,11 млрд.

Специалисты предполагают, что если данная тенденция продолжится, то экспорт страны продолжит падать на протяжении десяти месяцев подряд.

Тем не менее, по сравнению с августом текущего года экспорт, напротив, увеличился на 14,8%.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 39,8%, нефтепродуктов — на 20,4%, автомобилей — на 16,6%. С другой стороны, экспорт судов вырос на 43,2%, средств беспроводной связи — на 58%, бытовой техники — на 4,1%.

Экспорт товаров в Китая сократился на 29,8%, в США — на 20,7%, в Японию — на 13,5%, в Европу — на 12,9%, во Вьетнам — на 2,1%.

Импорт в период с 1 по 20 сентября также сократился на 11,1%, до $26,9 млрд. В частности, импорт информационного и коммуникационного оборудования увеличился на 14,3%, автомобилей — на 45,8%, однако импорт нефти сократился на 10,5%, газа — на 26,6%.

Импорт из США увеличился на 6,4%, Вьетнама — на 24,9%, однако из Китая сократился на 8,1%, Ближнего Востока — на 23,5%, Европы — на 12,1%, Японии — 16,6%.