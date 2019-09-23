Барнаул, , 07:07 — REGNUM В Алтайском крае работает депутатов Государственной Думы и сенаторов. Как сообщает официальный сайт алтайских законодателей, представителям обеих палат Федерального собрания предстоит оценить работу органов власти Алтайского края по реализуемым в регионе национальным проектам: «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

Московские гости уже осмотрели аллею и дворовые территории по улице Георгия Исакова в Барнауле, детский сад «Южный», рассчитанный на 330 мест (из них 160 — ясельного типа) и строящуюся рядом школу на 550 мест, а также побывали в Алтайском краевом онкологическом диспансере, где ведется реконструкция главного корпуса.

В ходе общения с подрядчиком и заказчиком строительства (им является администрации Барнаула) парламентарии согласились, что на сегодняшний день существуют определенные проблемы с финансированием строительства новых учреждений образования.

«Единые расценки, которые утверждаются документами федеральных органов исполнительной власти и по которым рассчитывается стоимость работ и оборудования, по многим позициям уже с десяток лет не пересматривались. За эти годы они изменились в разы, и сегодня строительство социальных учреждений для строителей не только не прибыльно, но даже зачастую убыточно», — пояснила депутат Государственной Думы от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Итоги работы по каждому направлению будут подведены позднее на совещании в правительстве Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2018 года российский президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Они разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».