Киров, , 07:01 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области 3 октября 2019 года начнёт рассматривать иск налогового органа, требующего признать несостоятельным ООО «Нагорный хлебокомбинат». На начало октября назначено заседание, на котором рассмотрят обоснованность претензий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 2 сентября 2019 года от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Кировской области. Сумма претензий — 692 430,82 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник московской саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик создано в Нагорске Нагорским районным потребительским обществом. Директор с 2014 года — Галина Тарасова, которая также числится председателем сообщества-учредителя. Уставный капитал комбината — 16 тыс. рублей. Численность работников по открытым данным — более 50 человек.

Напомним, в 2018—2019 годах в Нижегородской области сразу три хлебозавода получили банкротные иски. В ряде из них инициатором дела о несостоятельности выступали налоговые службы.

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