Чита, , 06:44 — REGNUM Власти Забайкальского края намерены внедрить новые формы работы с одарёнными детьми. Для этого на базе Забайкальского краевого лицея — интерната для них будет создан центр для выявления и поддержки одаренных детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, до 2022 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» планируется организовать в этом центре новые инфраструктурные объекты по спортивному, социокультурному естественнонаучному, техническому и физико-математическому направлениям.

Известно, что в единой региональной информационной базе Забайкальского края имеются сведения о более 16 тысячах школьников, которым по результатам участия в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах присуждены премии для развития их талантов. Но, как полагает заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, этого недостаточно. По её мнению, организация центра выявления и поддержки одаренных детей как раз и призвана развивать уже существующую систему. На эти цели из федерального бюджета выделено 347,5 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года Забайкальский край вошел в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на территорию распространяют все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. Новое руководство Забайкалья активно включилось в работу по реализации национальных проектов, что уже принесло региону несколько миллиардов рублей инвестиций.