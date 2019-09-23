Москва, , 06:43 — REGNUM Сокращения младшего медицинского персонала в ходе реформы здравоохранения в России привели к увольнению 400 тыс. человек из 700 тыс. работающих до начала кадровой «оптимизации». По данным профсоюзов работников здравоохранения, позиции санитарок и младших медицинских сестер массово изживаются, а оставшихся младших медицинских сестер превращают в уборщиц, сокращая заработную плату и понижая статус, сообщает 23 сентября журнал «Огонёк».

По данным издания, показательная история произошла в феврале 2019 года в Анжеро-Судженской городской больнице Кемеровской области, где сократили 126,25 ставки младших сестер и санитарок и ввели 90 ставок «уборщиков служебных помещений», на которые перевели перевели младший персонал. При этом без необходимого персонала оставили оперблок и почти всё онкологическое и акушерское отделения. Например, для ухода за роженицами в акушерском отделении оставили двух санитарок, которые не закрывают потребности в уборке родильного зала в ходе ночных дежурств. В качестве причины сокращений сотрудникам заявили, что женщины по ночам рожают мало.

Аналогичные проблемы фиксируют в больницах по всей России. Например, в межрайонной больнице города Глазов в Удмуртии в уборщицы перевели свыше 100 младших медработников. В Санкт-Петербурге из 12,5 тыс. младших сестер и санитарок сократили порядка 6,5 тыс. человек. Точно такая же ситуация сложилась в Москве и Московской области.

В Министерстве здравоохранения в ответ на запрос журналистов ответили, что всё происходящее — это просто приведение в порядок штатного расписания, сославшись на приказ Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 года № 2н, согласно которому ведется работа по оценке квалификации младшего медицинского персонала, так как часть сотрудников занята только уборкой и не привлекается для оказания медпомощи.

Всё это осуществляется на основе нового стандарта «Младшего медицинского персонала». И, казалось бы, согласно профстандарту сестрам и санитаркам необходимо лишь пройти специальное обучение, соответствующее своим должностям. Однако на практике это не работает. Даже окончивших курсы младших медсестер в итоге вынуждают соглашаться на должность уборщицы. При этом, по оценкам самого Минздрава, в России не хватает порядка 130 тыс. медсестер, причем заработная плата медсестер не увеличилась даже за счет сокращений санитарок, хотя это было одной из целей оптимизации, отмечает издание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал заявил, что данные о росте заработных плат врачей в России не соответствуют действительности, так как не озвучивалось, сколько ставок берет на себя врач, чтобы получить зарплату. Также он заявил о «массовом уничтожении» младшего медицинского персонала.

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