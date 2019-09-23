Москва, , 06:37 — REGNUM В московский арбитраж поступил иск о банкротстве ООО «Тан Фильм». Кинокомпания работает на данном рынке почти 14 лет. Иск пока не принят к производству, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 19 сентября 2019 года от московского ООО «Торговое предприятие «Авангард-М». 31 июля 2019 года арбитраж удовлетворил гражданский иск данного истца к кинокомпании о взыскании 1 543 438 рублей по договору №22−18/МЖ от 21 марта 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана 3 ноября 2005 года, её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с января 2019 года — её владелец Дмитрий Ефремов. Он также был учредителем ликвидированных на сегодня ООО «ЛП Продакшн», ООО «Продюсерский центр «Пигмалион», ООО «Элпи продакшн фэктори», работавших в игорной сфере.

В открытых источниках информации киностудия упоминается как создатель ряда мини-сериалов.

В указе президента РФ от 5 мая 2011 года среди награждённых фигурирует художественный руководитель ООО «Тан фильм» Александр Миндадзе, как получивший орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность.