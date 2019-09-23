Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Южно-Сахалинский международный аэропорт Хомутово получил допуск на приём и отправку лайнеров Embraer 170 и 190, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт Embraer 170 Anna Zvereva

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По информации Росавиации, практически получено согласие использовать лайнеры малой вместимости от 80 до 114 пассажиров Embraer 170 и Embraer 190 на маршрутах в Южно-Сахалинск от авиакомпаний S7 Airlines и Pegas Fly. Первые авиарейсы запустят в предстоящий зимний сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля из Новосибирска в Новокузнецк и Томск авиакомпания S7 Airlines запустила рейсы на Embraer 170.