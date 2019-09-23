Якутск, , 04:27 — REGNUM В Якутии 21 сентября состоялся торжественный запуск Ленского нефтегазоконденсатного месторождения, который стал значимым событием не только для «Сургутнефтегаз», но и для нефтедобывающей промышленности республики и России в целом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На церемонии открытия седьмого по счёту месторождения в регионе, глава Якутии Айсен Николаев акцентировал, что буквально за последние 15 лет республика стала нефтяным регионом.

«В 2018 году был установлен очередной исторический рекорд — на территории Якутии было добыто свыше 12 млн тонн нефти, из них более 9 млн тонн — «Сургутнефтегаз». Ввод Ленского нефтегазоконденсатного месторождения, которое будет выдавать до 2 млн тонн нефти в год, поможет сделать серьёзный скачок для нефтедобывающей промышленности республики», — отметил Айсен Николаев.

Гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов поддержал его слова и добавил, что ввод Ленского месторождения создаст большой задел для развития нефтедобывающей отрасли республики и страны в целом.

Лучшим работникам компании были вручены госнаграды, почётные грамоты и благодарственные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября был отмечен скачок в цене акций «Сургутнефтегаз». Эксперты это связывают с регистрацией дочернего предприятия «Рион», которое будет заниматься вложениями в ценные бумаги.