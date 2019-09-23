Казань, , 03:26 — REGNUM В сфере производства кукурузы на зерно имеется большой резерв, несмотря на погодные условия. Её посеяли на площади более 50 тыс. га, но в последующий годы планируется «перестроить менталитет руководителей хозяйств», чтобы привести объёмы к 1 тонне зерновой кукурузы на одну условную голову, когда как на текущий год этот показатель равен 0,4 тонны. Об этом в ходе еженедельного совещания выходного дня заявил глава минсельхозпрода Татарии Марат Зяббаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомства уточнил, что «сохранить положительную динамику производства животноводства без кукурузы, без энергетического корма, невозможно», потому нужно глубже «вникнуть в технологию самой культуры, чтобы на первом этапе выйти минимум на полмиллиона тонн зерна кукурузы». Он также предложил хозяйствам покупать жатки, отметив, что ведомство готово просубсидировать это.

По словам Зяббарова, проблемы наблюдаются по рапсу — есть отставание из-за прохладного лета. Убран урожай лишь с трети площадей — с 105 тыс. га.

По зерновым убрано 99,8% площадей — 1,418 млн га и намолочено 4,245 млн тонн при урожайности выше чем годом ранее — 30 ц/га, что на 4,1 ц/га больше.

Напомним, из-за неблагоприятной погоды в регионе возникли сложности с темпами уборки, а также погибла частью урожая озимых, причинив ущерб на 1,5 млрд рублей. Из-за перестоя некоторых культур на полях также отмечались потери по ряду из них, например, ячменя. Республиканские власти предлагают районам-аутсайдерам изучить опыт коллег, где более удачные итоги, и сделать выводы на следующий год.