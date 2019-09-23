Душанбе, , 03:07 — REGNUM За январь-август 2019 года в Таджикистане произвели строительные материалы на общую сумму более 1,7 млрд сомони или 175,6 млн долларов, что на 235,6 млн сомони больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что за этот период в стране произвели 2,7 млн тонн цемента, 104 млн штук кирпичей, а также другие необходимые в строительстве материалы. При этом, по сообщению министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, объём экспорта стройматериалов по результатам первых восьми месяцев 2019 года составил 47,5 млн долларов, а импорт — 28,7 млн долларов.