Душанбе, , 03:07 — REGNUM Объем произведенного в Таджикистане цемента, по данным министерства промышленности и новых технологий страны, составил 2,7 млн тонн за январь-август 2019 года. Это цемент марки 400, 500, 600.

Отметим, что при этом свыше 1 млн тонн цемента Таджикистан экспортировал соседям — Узбекистану — 634,5 тыс. тонн, Афганистану — 379 тыс. тонн, Киргизии — 49,7 тыс. тонн.

Напомним, что сейчас в Таджикистане цемент производят 14 предприятий, суммарная мощность которых — 5 млн тонн продукта в год. Но работа предприятий сильно зависит от потребностей внутреннего рынка и от возможности экспорта за рубеж.

Отметим, ранее сообщалось, что годовая потребность страны в цементе составляет 3−3,5 млн тонн.