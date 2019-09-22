Павловский район, Нижегородская область, , 14:35 — REGNUM Дорогу, соединяющую восемь населенных пунктов с райцентром, отремонтировали в Нижегородской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ремонтную кампанию дорогу попала в связи с жалобами жителей района и в муниципалитет, и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Состояние дороги до ремонта Пресс-служба правительства Нижегородской области

В частности, были отремонтированы участки автотрассы Павлово — Гомозово протяженностью 5,3 км в Павловском районе области, с районным центром теперь сообщаются восемь населенных пунктов, включая город Ворсму.

Кроме того, в этом году в районе отремонтировали 15,5 км дороги Павлово — Михалицы, около 30 км дороги Павлово — Тумботино — Гороховец, а также участок автодороги Ряжск — Касимов — Муром, который находился в ненормативном состоянии.

Отремонтированный участок трассы Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт дорог в Арзамасском районе завершился уголовным дело по статье «Мошенничество». При оплате контракта были задействованы бюджетные средства, но оказалось, что значительная часть оплаченных работ не была фактически выполнена. Сумма муниципального контракта составила 2 млн рублей.