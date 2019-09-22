Тюмень, , 09:37 — REGNUM Тюменское управление Федеральной налоговой службы за первые шесть месяцев 2019 года собрало на 5% больше налогов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в материалах. представленных депутатам регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поступления доходов в консолидированный бюджет РФ, администрируемых УФНС по Тюменской области, с января по июнь 2019 года составили 102,602 млрд рублей. Удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 39,1%, в бюджет региона — 60,9%.

Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам на первое полугодие составила 14,941 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 508,5 млн рублей. В структуре долгов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование составил 21,5%, доля долгов по федеральным налогам — 61,7%, по региональным — 9,5%.