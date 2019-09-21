Рига, , 20:48 — REGNUM Динамика развития важных для Латвии зарубежных и внутреннего рынка — свидетельствует о замедлении роста в ближайшем будущем, — заявил на пресс-конференции пока ещё возглавляющий ЦБ Латвии Илмар Римшевиц. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Меры, предпринимаемые ЕЦБ (Европейским центральным банком), направлены на стимулирование кредитования и снижению процентной ставки со стороны коммерческих банков, и должны, по мнению Римшевица, положительно сказаться и на латвийской экономике. Речь идёт о решении ЕЦБ по снижению ставки по депозитам до минус 0,5%

Если в еврозоне за последние три-четыре года ставки на кредиты для бизнеса существенно упали, то в Латвии схожей картины не наблюдается. 5 млрд евро хранят коммерческие банки на счетах в Банке Латвии и оплачивают хранение себе в убыток. Бюджет Латвии в 2019 году составит 9,4 млрд евро в расходной части. А значит, речь идёт о фактической заморозке средств в объёме превышающем половину бюджета страны.

По мнению Римшевица, наступил момент, когда ответственным людям вместе со специалистами коммерческих банков нужно проанализировать и установить факторы, которые удерживают местных банкиров от кредитования латвийской экономики.

Сегодня, в момент исторически низких процентных ставок, хочется видеть конкретную дискуссию о долгосрочной стратегии развития и о государственной поддержке инвестиций. Реформы в здравоохранении, образовании, административном управлении — в этом ключ к конкурентноспособности и устойчивому росту в долгосрочной перспективе — сказал Римшевиц.