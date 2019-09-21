Берн, , 16:03 — REGNUM Американская компания Facebook не будет откладывать запуск криптовалюты Libra, несмотря на давление правительств ряда стран, заявил куратор проекта Дэвид Маркус в интервью швейцарской газете NZZ.

Проект Facebook по запуску собственной криптовалюты на базе одноименной социальной сети, анонсированный в июне, был негативно встречен государственными регуляторами некоторых стран. В частности, правительства Франции и Германии заявили о вероятности блокировки криптовалюты Libra из-за того, что она может дестабилизировать финансовую систему.

Дэвид Маркус рассказал, что эти заявления не заставили Facebook отказаться от планов по запуску криптовалюты.

«Цель всё ещё состоит в том, чтобы запустить Libra в следующем году. До этого времени мы должны решить все вопросы и проработать нормативные требования», — отметил представитель Facebook.

Он заверил, что криптовалютный проект Facebook не окажет влияния на кредитно-денежную политику стран, в которых будет одобрено использование Libra, а также не повлияет на процентные ставки или доходность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, заявил, что французское правительство будет препятствовать запуску криптовалюты Libra на территории Евросоюза.

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