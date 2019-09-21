Киев, , 14:14 — REGNUM Невыплаты по заработной плате шахтёрам достигли на Украине суммы в 900 млн гривен (36 млн долларов). Об этом 21 сентября сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в своём Facebook.

Как заявил Волынец, по состоянию на сентябрь месяц текущего года долги по заработной плате шахтёрам достигли суммы в 36 млн долларов, и эта сумма продолжает расти.

Уже в октября общая сумма невыплат горнякам составит уже 52 млн долларов (или 1,3 млрд гривен).

Волынец отметил, что в дальнейшем сумма долгов по зарплате будет продолжать расти и это будет вынуждать шахтёров прибегать к акциям протестов в надежде получить заработанное.

Ранее ИА REGNUM сообщило об акции протеста, которую устроили шахтёры в Волынской области. Работники шахты «Бужанская» отказались выйти из шахты на поверхность до тех пор, пока не будут погашены все задолженности по зарплате.

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