Ханты-Мансийск, , 13:49 — REGNUM В Югре с 1 января 2020 года вводится налогообложение самозанятых. За установление специального налогового режима «на профессиональный доход» проголосовало большинство совета по развитию малого и среднего предпринимательства ХМАО.

На совете отмечалось, что несмотря на положительный опыт внедрения налога «на профессиональный доход», существует тенденция перерегистрации индивидуальных предпринимателей в самозанятых. Не урегулирован также вопрос защиты прав потребителей при заключении сделок с самозанятыми.

Однако руководитель УФНС России по Югре Ольга Литова заявила, что налоговая служба в целом положительно оценивает результаты эксперимента.

Напомним, что эксперимент по налогообложению самозанятых с 2019 года реализуется в Москве, Московской, Калужской областях и Татарии.

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