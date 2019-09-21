Киев, , 11:33 — REGNUM В «Нафтогазе Украины» обсуждают, какие тарифы выставить для транзита российского газа в ЕС в случае заключения нового соглашения.

Отметим, что расчеты главы «Нафтогаза» Андрея Коболева опубликовала «Немецкая волна», отметив, что информация получена от топ-чиновника украинской госкомпании после переговоров в Брюсселе 19 сентября.

По словам Коболева, есть два базовых сценария, и оба рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей ГТС Украины. В первом случае, как рассчитывают в Киеве, «Газпром» будет бронировать транзит в объеме 60 млрд кубометров топлива в год, во втором — 90 млрд кубометров.

«Если «Газпром» будет бронировать 60 млрд кубометров в год, тариф составит около 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км украинской ГТС. Если же забронированный объем прокачки газа составит 90 млрд кубометров, то тариф будет ниже — 2,56 доллара за тысячу кубометров на 100 км», — заявил Коболев, добавив, что эти расценки актуальны на 2020−2024 гг.

Он дал понять, что Киев сделал соответствующие предложения Москве — «но пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта».

Также представитель Украины исключил возможность транзита российского газа с начала 2020 г. через ГТС Украины в ЕС вообще без контракта, но заметил, что краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством.

Как можно понять из заявления Коболева, вариант того, что транзит будет в объемах меньше, чем 60 млрд кубометров, в Киеве не рассматривают.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину в формате «Еврокомиссия-Украина-Россия». Стороны не пришли к каким-либо соглашениям, ограничившись общими фразами о конструктивности переговоров. Следующие переговоры в этом формате состоятся ориентировочно в 20-х числах октября.

Министр энергетики Украины не озвучивал конкретные расценки, но заявил, что чем больше будут объемы транспортировки через ГТС Украины, тем меньше тариф.