Киев, , 10:33 — REGNUM На Украине эксперты критически восприняли заявление министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, который заявил, чтоне исключает заключения «широкого соглашения» в результате переговоров в «нормандском формате», которое будет включать в себя даже энергетические вопросы.

Напомним, что соответствующее заявление Пристайко сделал в интервью изданию «Европейская правда».

«На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины… Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет произведена какая-то крупная сделка, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины», — заявил глава украинской дипломатии.

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что такой сценарий больше напоминает «взятку» для нынешней украинской власти.

«А увязать с деоккупацией Крыма решение вопроса по Донбассу он не хочет? Вроде, это логичнее, чем привязывать к газу. Потому что такой сценарий больше напоминает взятку, которую Кремль дает Зеленскому за капитуляцию», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главы МИД Украины и Германии дважды за два дня обговорили проведение переговоров в нормандском формате.

«С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки нормандский процесс», — заявил вечером 20 сентября посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Кроме того, в настоящее время Россия, Украина и ЕС ведут газовые переговоры с целью согласовать, как будет осуществляться транзит российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г., когда закончится нынешний контракт.