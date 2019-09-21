Каир, , 12:17 — REGNUM Министр нефти Егпита Тарек аль-Молла заявил, что добыча природного газа в стране достигла рекордного уровня и в сентябре в среднем составила 200,8 миллионов кубических метров в день. Об этом сообщает главное новостное издание Египта газета Al Ahram.

Египетский министр отметил, что газовая промышленность страны развивается ускоренными темпами, напомнив, что в 2018 году, Египет стал полностью самодостаточен в вопросе добычи и потребления газа. Следующим шагом, по словам Тарека аль-Молла, станет экспорт газа за границу, так как Египет хочет стать крупным региональным энергетическим игроком.

Министр также сообщил, что экспортные доходы от продажи газа позволят Египту развивать передовые отрасли с большой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, ускорит темпы экономического роста.

Напомним, что Египет резко стал наращивать добычу природного газа после 2015 года, когда в его территориальных водах было открыто крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море Зохр.