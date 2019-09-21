Рамалла , , 10:56 — REGNUM Эксперты Всемирного банка подготовили отчет, в котором утверждается, что Палестинская администрация сталкивается с жестким кризисом финансирования, который напрямую отражается на экономическом положении Палестины. Об этом 20 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Палестинская администрация сталкивается с дефицитом ликвидности, который может превысить 1,8 миллиардов долларов США за 2019 год, что обусловлено сокращением потоков международной помощи и неразрешенной проблемой передачи палестинским властям налогов и импортных пошлин, взимаемых Израилем от имени Палестинской администрации», — отмечается в отчете.

В результате недостатка денежных средств, Палестинская национальная администрация была вынуждена ввести меры жесткой экономии и сократить более чем вдвое зарплаты своим сотрудникам. Во втором квартале 2019 года уровень безработицы в стране составил 26% и, согласно по прогнозам Всемирного банка, экономическое положение Палестины продолжит ухудшаться.