Киев, , 09:57 — REGNUM Структура государственного бюджета Украины на 2020 г. у правительства Алексея Гончарука ничем не отличается от госбюджетов последних лет, с 2016 по 2019 гг., заявил в своем комментарии украинский экономист Юрий Гаврилечко.

Эксперт подчеркивает, что никакого «развития» Украины этот бюджет не то что не обеспечит — «он даже не предполагает такового априори».

Также Гаврилечко обращает внимание, что налоговые инициативы нового правительства по усилению фискальной и регуляторной нагрузки на малый бизнес и фискальной нагрузки на крупный бизнес не отражены в проекте бюджета.

«То есть, рисков потерь от закрытия трети ФОПов и потери примерно 10 млрд долларов экспортной выручки от остановки ГОКов, а также расходы на содержание 1 млн появившихся безработных — никто не считал. Ровно как не оценивал и политическую составляющую, которая может вылиться в потерю 30% голосов избирателей «Слуги народа» в первую очередь в промышленных регионах Центра и Востока Украины», — подчеркивает экономист.

Резюмируя, эксперт отмечает, что если делать «что-то», то в результате получишь «черт знает что» и сожалеет, что в украинской политики этой истиной пренебрегают не только народные депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова представила проект госбюджета-2020 в Верховной раде, заявив, что этот документ «сбалансированный, реалистичный и предусматривает финансирование всех приоритетных расходов».

Госбюджет предполагает предельный объем дефицита — 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, ростом ВВП на 3,3%, курс доллара — 28,2 грн за доллар) сейчас порядка 24,5 грн). Кроме того, треть расходов бюджета составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

Верховная Рада по результатам представления приняла к рассмотрению правительственный проект главного финансового документа.