Белград, , 10:41 — REGNUM В Сербии открыта крупнейшая в республике ветряная электростанция. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания РТС (Радио и телевидение Сербии).

Израильский инвестор Enlite вложил 189 млн евро в проект ветропарка. По сообщению РТС, проект очень важен не только в отношении энергетической безопасности, но и сокращения вредных выбросов. Телерадиокомпания отмечает, что, по оценкам экспертов, выбросы углекислого газа в атмосферу должны снизиться на 250 000 тонн в год.

Отмечается, что благодаря ветропарку, Сербия сможет выполнить обязательства по добыче экологически чистой энергии, которые были установлены Брюсселем для интеграции республики в ЕС (Европейский союз). Согласно данным обязательствам, из всей добываемой Сербией энергии, 27% должна составлять возобновляемая энергия.