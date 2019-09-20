Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Более 400 товаров из Китая временно освобождены властями США от торговых пошлин, которые были введены в отношении этих товаров в 2018 году. Соответствующие документы размещены 20 сентября на на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов правительства США.

Франсуа Буше. Китайский сад. 1742

Исключение из списка товаров, облагающихся пошлинами, коснулось 437 наименований продукции из Китая, в том числе товаров для праздника, для домашних животных и прочих.

Поясняется, что при принятии решения было учтено множество факторов. Например, многие из товаров можно приобрести только у производителей из Китая.

Отмена пошлины будет действовать для 38 товаров из списка до 7 августа 2020 года и в течение года со дня публикации документа для всех остальных товаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении китайского импорта в США. Так, в первом полугодии 2019 года, США импортировали товаров из Китая на 219 млрд долларов, тогда как в 2018 году на 250 млрд долларов.

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