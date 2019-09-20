Великий Новгород, , 21:26 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде, заявил, что строительство аэропорта начнётся в 2022 году.

Пленарное заседание форума «Среда для жизни: города» на тему «Новые лидеры: как мэры меняют города». 20 сентября 2019 года, Великий Новгород Government.ru

«Наша мечта сегодня — сделать Великий Новгород современным, успешным городом. Городом, где комфортно жить, куда интересно приезжать и учиться. Для этого мы будем строить набережную, для этого будем строить Новгородскую техническую школу. Я благодарен Дмитрию Анатольевичу за решение выделить Новгородской области средства, необходимые для начала строительства Софийской набережной. Это начало действительно большого проекта, реализовав который мы наполним жизнью пока неприглядную, но при этом очень значимую часть Великого Новгорода. А аэропорт… Аэропорт начнем строить в 2022 году…», — написал глава региона в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/B2ozEd3IiJv/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев заявил, что в Великий Новгород невозможно прилететь на самолёте из-за закрытого аэропорта, на месте взлётно-посадочной полосы которого было принято решение строить коттеджный посёлок. На землях бывшего аэропорта «Юрьево» с 2006 года строится жилой комплекс «Аркажская слобода». Новый аэропорт планируется построить к северу от Великого Новгорода, на месте бывшего военного аэродрома «Кречевицы» — эти планы строили и бывшие новгородские губернаторы Михаил Прусак и Сергей Митин.

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