Бишкек, , 21:21 — REGNUM В Киргизии работают около 500 тысяч предпринимателей, а доля малого и среднего бизнеса в общем объеме валового внутреннего продукта республики превышает 30%. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, поздравляя местных бизнесменов с Днем предпринимателя.

По словам главы правительства, «предприниматели являются движущей силой и локомотивом киргизской экономики».

«Вместе с тем наши предприниматели все активнее осваивают внешние рынки и привлекают в страну новые технологии и инициативы. Выражаю слова искренней благодарности за то, что упорным трудом вы вносите неоценимый вклад в развитие Киргизии!», — подытожил он.

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