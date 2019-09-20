Бишкек, , 21:19 — REGNUM В государственных нотариальных конторах столицы Киргизии при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется пилотный проект по внедрению информационной системы «Электронный нотариат». Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции.

В ведомстве отмечают, что использование «Электронного нотариата» позволит нотариусам очень быстро получить и проверить данные о клиенте, и определить подлинность документов через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

При этом у клиентов отпадет необходимость предоставления справок об имуществе, об отсутствии ареста на имущество, о семейном положении и ряда других документов, необходимых для осуществления нотариальных действий.

Также в минюсте уверяют, что использование этой системы исключит возможность совершения незаконных и ошибочных действий нотариусами, а также обеспечит прозрачность их деятельности. А все недоработки, выявленные в ходе тестирования, будут устранены разработчиками.

Читайте также: Электронная система «Тундук» сэкономит бюджету Киргизии до $300 млн в год