Майкоп, , 21:10 — REGNUM Производство адыгейского сыра дает множественный эффект и приобретает особое значение в рамках реализации нацпроектов. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе международной научно-практической конференции на тему: «Адыгейский сыр: история, традиции, инновации», которая открылась базе Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) 20 сентября. Мероприятие стало частью программы Х фестиваля адыгейского сыра, который проходит 20−21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В числе гостей конференции — производители сыра, ученые, иностранные гости — из Италии, Белоруссии и Ливии.

Выставка продукции производителей Адыгеи Пресс-служба главы Республики Адыгея

В ходе пленарного заседания глава региона подчеркнул: производство адыгейского сыра — перспективное направление развития агропромышленного комплекса региона и приобретает особое значение в рамках реализации нацпроектов.

«На адыгейский сыр сейчас высокий спрос. Он уже в числе самых популярных гастрономических и туристических брендов России, и в масштабах страны его можно смело считать общенациональным брендом. Кроме того, адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны», — отметил глава региона, подчеркнув, что наращивание производства адыгейского сыра даст новый импульс нескольким отраслям экономики — животноводству, перерабатывающей промышленности, туризму.

В связи с поставленными задачами стратегическим является развитие молочного животноводства.

«Важно, чтобы наши сельхозпроизводители, имеющие более 500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения, занимались не только растениеводством, но и животноводством. Оно должно стать для них привлекательным и рентабельным», — сказал Мурат Кумпилов.

В регионе уже строится молочно-товарный комплекс, рассчитанный на производство и переработку козьего молока на 24 тысячи голов дойного стада. Всего проект предусматривает строительство 12 ферм и мини-завода по переработке козьего молока производительностью до 5 тыс. литров в смену.

Важным вопросом глава региона назвал защиту исключительных прав на использование названия «Адыгейский сыр», продвижение и защита бренда, в чем будет способствовать закон о региональных брендах, который в июле подписал президент РФ Владимир Путин.

Представители итальянской стороны рассказали о производстве сыров в Италии, например — пармезана. В частности, отмечалось, что качество производства начинается с кормовой базы, качественного поголовья КРС и завершается готовым продуктом, брендированным территорий, где он произведен. В Адыгее уже сегодня растут объемы производства молзаводов республики, а «адыгейский сыр» как популярный гастрономический бренд уже известен за пределами страны.

Для сравнения: если в 2017 году в Адыгее было произведено 12,8 тыс. тонн сыров, в том числе 2,3 тыс. тонн адыгейского сыра, то в 2018 — 13,4 тыс. тонн, в том числе 3,1 тыс. тонн адыгейского сыра. За первое полугодие этого года выпущено 6,8 тыс. тонн, из них 2 тыс. тонн адыгейского сыра. К 2020 году планируется нарастить производство до 16 тыс. тонн. В 2018 году переработано 178 тыс. тонн сырого молока. Сегодня предприятия молочной отрасли республики способны перерабатывать до 280 тыс. тонн молока в год, с запуском нового производства ООО «Тамбовский» мощности переработки достигнут 335 тыс. тонн.

«Мы хорошо понимаем, что вся производимая продукция должна соответствовать заявленному уровню качества. Нашим производителям это удается, что подтверждается соответствующими исследованиями. У нас уже создана хорошая производственная база. Молзаводы за последние годы увеличили мощности на 42%, но у нас есть к чему стремиться. Важна кооперация, дальнейшая модернизация, использование передовых технологий и лучших практик», — отметил глава Адыгеи.