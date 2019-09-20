Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM По факту фальсификации документовАО КБ «Ассоциация», признанным банкротом, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственно управлении СКР по Нижегородской области.

Следствие полагает, что неустановленные лица из числа руководителей банка вносили в отчетность заведомо недостоверные данные о финансовом положении кредитной организации. В дальнейшем эти данные направлялись в Центробанк. Поддельные документы должны были отсрочить обязательный отзыв лицензии банка.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижегородский арбитраж удовлетворил иск регулятора о банкротстве АО коммерческий банк «Ассоциация», что остался без лицензии в конце июля 2019 года. Конкурсным управляющим банка стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Банк, созданный в 1990 году в Нижнем Новгороде, лишился лицензии 29 июля 2019 года, когда Центробанк обнаружил «недостачу» на 3,8 млрд рублей. До отзыва лицензии у банка было более 30 офисов, а уставный капитал составлял 406,128 млн рублей. У банка было 23 крупных акционера и миноритарии. Самые существенные доли имели два нижегородских завода. К примеру, у ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» — 36,73%.

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