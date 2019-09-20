Нижний Новгород, , 20:23 — REGNUM Средняя цена автомобильных бензинов в Приволжском федерально округе за неделю, завершившуюся 15 сентября, сложилась на уровне 43,91 рубля за литр. Максимально высокая средняя стоимость автомобильного топлива наблюдается в Кирове — 44,99 рубля за литр, самая низкая — в Ульяновске — 42,91 рубля за литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Цены на бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

В Кирове также продается самый дорогой бензин марки АИ-92 — по 42,85 за литр, максимальная стоимость литра бензина марки АИ-95 зафиксирована в Саратове — 45,87 рубля, максимальная цена литра топлива марки АИ-98 наблюдается одновременно в Кирове и Перми — 53,01 рубля. Наиболее дорогое дизельное топливо продают в Оренбурге — 46,51 рубля за литр.

При этом самый дешевый бензин марки АИ-92 в Поволжье можно купить в Ульяновске по 41,4 рубля за литр, также здесь доступен по минимальной цене бензин АИ-95 — по 44,32 рубля за литр и АИ-98 — по 49,47 рубля за литр. А вот самая низкая цена дизельного топлива зафиксирована в Казани — 44,45 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена бензинов в России по итогам указанной недели составила 44,6 рубля. Топливо марки АИ-92 продавалось по 42,23 рубля за литр, АИ-95 — по 45,66 рубля за литр, АИ-98 — по 51,47 рубля за литр. Средняя цена дизеля составила 46,15 рубля за литр.

Наиболее высокая средняя цена бензинов зафиксирована в Южном федеральном округе — 46,54 рубля за литр, самая низкая в Сибирском федеральном округе — 42,94 рубля за литр.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Дальневосточном федеральном округе — 49,19 рубля за литр, в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается самая низкая цена дизеля — 43,13 рубля за литр.

В течение недели цены на бензин в России не изменились.