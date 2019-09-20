Казань, , 20:07 — REGNUM Обанкротившийся Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) заключил соглашение с предприятием холдинга «Промышленные технологии». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарии.

Соглашение о сотрудничестве предполагает возможность привлечения финансов для оплаты текущих расходов КЗСК на возобновления производства.

КЗСК поставляет производимую продукцию холдингу «Промышленные технологии» и его партнерам. Также в сообщении пресс-службы отмечается что завод является поставщиком продукции для ВПК РФ.

В министерстве промышленности и торговли Татарии также отметили, что КЗСК уникальное предприятие. Так, завод является единственным производителем в РФ полисульфидных олигомеров и специальных марок каучуков.

Напомни, в августе совет кредиторов КЗСК принял решение о продолжении работы на предприятии.

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