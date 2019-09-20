Сыктывкар, , 19:21 — REGNUM 330 сирот ежегодно с 2020 года в Республике Коми будут обеспечиваться жильём. Это в полтора раза больше, чем было в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое увеличение предусмотрено в проекте закона о республиканском бюджете на 2020 год и период 2021 и 2022 годов.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

В случае принятия закона общий объём финансирования по этому направлению в 2022−2022 годах составит 1,2 миллиарда рублей.

В этом году по поручению Сергея Гапликова на обеспечение жильём сирот из республиканского бюджета дополнительно было выделено 100 млн рублей. Это позволит обеспечить жильем 286 человек, что на 32,5% больше показателя прошлого года.

По данным агентства БНКоми, в 2018 году в Коми в очереди на получение квартир числились более 1300 сирот. При чем десятки из них ждут законного жилья уже более 20 лет.