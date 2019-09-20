Казань, , 18:40 — REGNUM Долг семьи по соципотеке с 2009 достиг рекордных 3,3 млн руб. Однако под угрозой выселения должники сумели найти средства и погасить всю сумму долга. Об этом 20 сентября сообщает Kazanfirst.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Письма с просьбой выплачивать копившуюся задолженность, а также многократные беседы с чиновниками Госжилфонда Татарстана никак не влияли на семью, оформившую соципотеку.

Когда задолженность достигла рекордного показателя в 3,3 млн руб. Госжилфонд при Президенте Татарии уведомил должников о расторжении договора. Семью должны были выселить из ипотечной квартиры.

После получения уведомления сумма на погашения задолженности была найдена и выплачена полностью до наступления последствий.

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