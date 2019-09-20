В рамках кампании по стимулированию экономического роста минфин Индии объявил о снижении с 30% до 25% ставки налога на прибыль для отечественных предприятий. Для субъектов экономики, которые будут созданы после 1 октября 2019 года, ставка и вовсе составит 17%, сообщает 20 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление главы ведомства министра Нирмала Ситхарамана.

Нью-Дели, , 18:24 — REGNUM Официально объявленной целью реформы является выход налоговых условий для индийских предприятий на уровень, сопоставимый с большинством стран Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, по данным Центрального статистического управления Индии, во втором квартале 2019 года до 5% замедлился рост ВВП, что потребовало принятия и других стимулирующих мер. В частности, учрежден фонд для содействия строительству и продаже жилья, введены налоговые льготы на экспортную продукцию, расширены кредитные гарантии для экспортной деятельности, смягчены условия страхования экспортных операций банками.