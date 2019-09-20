Повышение глобальной конкурентоспособности Китая в транспортном секторе связано с созданием транспортных сетей с более широким охватом и высокой скоростью. Задача найти решение этих проблем поставлена документом, который опубликован ЦК КПК и Госсоветом КНР, сообщает 20 сентября Синьхуа.

Пекин, , 18:19 — REGNUM Предполагается, что к 2035 году в стране будет создана всеобъемлющая современная транспортная система из трёх частей: высокоскоростных железнодорожных и автомагистралей, а также гражданской авиации, водных путей и нефте‑ и газопроводов. Высокопоставленный чиновник министерства транспорта КНР Ван Чжицин отметил, что намечена интеграция транспортных сетей центрального подчинения с региональными и местными. Будет создан и внутригородской транспортный круг, рассчитанный на ограничение поездок на работу и с работы в городах одним часом времени.