Кострома, , 17:50 — REGNUM В Костромском и Межевском районах Костромской области заканчивается реконструкция двух железобетонных мостов, — сообщает Smi44.

Переправы делают через реки Меза и Межа. У мостов уже поменяли опоры, балки, перила, смонтировали новые конструктивные элементы. Сейчас благоустраивают подъездные пути к переправам.

Все работы строители обещают завершить к ноябрю. Ремонтом занимаются костромские подрядчики — Солигаличское МЭП-7 и Костромаавтодор. Мост в Костромском районе является частью трассы «Кострома-Сусанино-Буй», в этом году дорожники на этом направлении отремонтируют еще и 42 километра проезжей части.

В этом году на работы по региональной программе «Развитие транспортной системы в Костромской области» направлено свыше 166 млн рублей.