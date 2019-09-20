Тамбов, , 17:47 — REGNUM Врачи социального автопоезда «Забота», который курсирует по отдаленным территориям Тамбовской области дважды в год, за неделю работы в осеннем сезоне приняли более 650 человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

В соответствии с поручениями главы администрации Тамбовской области Александра Никитина система здравоохранения области нацелена на реализацию задачи народосбережения. Работа социального автопоезда «Забота» организована для того, чтобы повысить доступность специализированной медицинской помощи сельскому населению. В его работе задействованы также специалисты территориального отделения Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области, Тамбовского многофункционального центра, управления социальной защиты и семейной политики области.

Дважды в год «Забота» курсирует по отдаленным территориям Тамбовской области. Жители сельских территорий получают возможность пройти комплексное обследование по месту жительства. При необходимости пациентов направляют в районную или областную больницу на дополнительное обследование или госпитализацию. За первую неделю осеннего выезда автопоезд «Забота» проехал три района области. За это время тамбовские врачи оказали помощь более чем 650 пациентам.

Сегодня автопоезд сделал остановку в селе Дуплято-Маслово Знаменского района. Кабинеты сельской школы временно заняли специалисты-медики, а во дворе учебного заведения развернули работу мобильные маммограф, флюорограф и лабораторный диагностический комплекс. Пациентов из отдалённых сел — Борозда, Новознаменка, Кариан, Матвеевка доставили на прием специальными автобусами и транспортом центральной районной больницы. В составе врачебной бригады с учетом пожеланий жителей сельских территорий были задействованы терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, отоларинголог, онколог, гинеколог. Помимо врачебного приема работала диагностическая служба ультразвуковой диагностики, проводились электрокардиография, лабораторные исследования. В результате 185 человек получили квалифицированную помощь. В областную больницу были направлены 11 человек, еще 50 человек на дообследование — в Знаменскую ЦРБ.

Следующий выезд автопоезда «Забота» намечен на 23 сентября в Мичуринский район.