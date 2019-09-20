Краснодар, , 17:46 — REGNUM В Краснодарском крае с начала года реализовано 26 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 17,2 млрд рублей, 20 сентября сообщает пресс-служба администрации края.

Большинство проектов относятся к агропромышленному комплексу, строительной и потребительской сферам. Эти проекты создали около тысячи новых рабочих мест.

Всего в крае сейчас на разном этапе реализации находятся 428 крупных инвестиционных проекта. Их общая стоимость достигает 1,5 трлн рублей.

До конца года планируется завершить около 140 инвестпроектов на сумму более 230 млрд рублей. Они должны дать краю новые 7 тысяч рабочих мест.

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