Ашхабад, , 17:12 — REGNUM Ахалский маслозавод более месяца назад остановил производственные линии из-за того, что на него перестало завозить сырье, в роли которого выступают семена хлопка, пишет «Хроника Туркменистана».

Руководство предприятия отправило большую часть работников завода в неоплачиваемый отпуск, который продлится, как минимум, продлен до середины октября. Оставшиеся сотрудники займутся очисткой и расфасовкой хлопкового масла, привезенного с Байрамалийского маслозавода.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября во всех регионах Туркмении, кроме Дашогузской области, стартовала хлопкоуборочная кампания. В Дашогузе к сбору урожая хлопка приступили с 18 сентября.

В 2019 году туркменские власти поставили перед аграриями задачу заготовить не менее 1 млн 50 тысяч тонн хлопка. В 2020 году планируется собрать около 1 млн 250 тысяч тонн хлопка-сырца.

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