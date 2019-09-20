Ростов-на-Дону, 20 сентября 2019, 17:08 — REGNUM Прокуратуру Ростовской области просят проверить обоснованность госзакупки, касающейся оформления города-миллионника ко Дню города. Соответствующий депутатский запрос направил в надзорное ведомство депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).
Народный избранник считает, что стоимость некоторых элементов была явно завышена. Такого мнения придерживается и ряд общественных организаций, которые зафиксировали на видео украшение областного центра.
ИА REGNUM напоминает, что власти Ростова-на-Дону выделили 23,5 млн рублей на оформление города-миллионника ко Дню города. Для сравнения: в 2018 году украшение к 269-й годовщине со дня основания донской столицы обошлось в 6 млн рублей.