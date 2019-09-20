Москва, 20 сентября 2019, 17:05 — REGNUM Кассовое исполнение национального проекта «Экология» вызывает очень большое беспокойство, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги прошедшего 19 сентября заседания коллегии Минприроды РФ по вопросу реализации национального проекта «Экология».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы», заявил, что за 2020−2022 годы на цели реализации национальных проектов будет направлено около 7 трлн рублей.
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