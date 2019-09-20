Москва, , 17:05 — REGNUM Кассовое исполнение национального проекта «Экология» вызывает очень большое беспокойство, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги прошедшего 19 сентября заседания коллегии Минприроды РФ по вопросу реализации национального проекта «Экология».

"Перспектив много, обсуждений много, а результатов пока не очень много, — сказал Закондырин. — Контрольные точки, как я понял, пройдены не все. Плюс очень сильно беспокоит кассовое исполнение нацпроекта. Всего лишь 20%. А на дворе уже 20 сентября! Это не хороший результат. Самая крупная история связана с НДТ — наилучшими доступными технологиями. Это половина средств нацпроекта. Я бы усилил механизм контроля за всей этой деятельностью. Должны быть механизмы контроля результативности внедрения всех этих планов. Планы — это хорошо. Слова все правильные. Но есть немало вопросов по практической реализации. Кроме того, есть серьёзные вопросы с реализацией мусорной реформы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы», заявил, что за 2020−2022 годы на цели реализации национальных проектов будет направлено около 7 трлн рублей.

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