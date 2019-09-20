Архангельск, , 17:04 — REGNUM В Архангельской области начали осваивать 206 млн рублей, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок. большая часть средств выделена правительством Москвы.

Свалка Prylarer

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, до середины декабря предстоит освободить леса области от 77 свалок общей площадью около 300 гектаров. Первым от «нелегального» мусора освободят Пинежский район. Затем работы по уборке отходов в местах захламления в лесах Котласского, Няндомского, Плесецкого, Лешуконского, Шенкурского, Верхнетоемского районов, а также на территориях Плесецкого, Красноборского, Приморского, Пинежского, Вельского, Ленского, Устьянского районов и вблизи Северодвинска. В общей сложности планируется вывезти порядка 50 тысяч кубометров отходов.

Напомним, из 206 млн рублей, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок в Архангельской области, только 22 млн — средства областного бюджета, остальное — средства, полученные Архангельской областью в рамках соглашения с правительством Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале этого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин утвердили программу сотрудничества на 2019−2023 годы по реализации заключенного в 2012 году соглашения между двумя субъектами. Столица будет участвовать в различных сферах жизни северян — от программ поддержки малого и среднего предпринимательства до формирования новой модели оказания первичной медицинской помощи населению и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, Москва помогает региону реализовывать проекты по благоустройству городской среды, развитию социальной инфраструктуры и строительству дорог.

Тесное сотрудничество между регионами началось параллельно с планами по строительству полигона на станции Шиес, где планируют размещать отходы из Москвы.