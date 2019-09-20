Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM В Свердловской области на поддержку фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в рамках реализации программы по поддержке предпринимательства в 2019 году выделено 81,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Также начал работу центр по поддержке сельхозпредпринимателей, в котором фермеры и кооператоры смогут получить консультации по возможности получения грантов «Агростартап». Для личных хозяйств предусмотрены безвозмездные инвестиции до трёх миллионов будтлей, кооперативам — до четырёх миллионов рублей.

Отметим, что предприниматель должен представить свой проект и инвестировать в него не менее 10% от общих затрат.

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