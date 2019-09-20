Симферополь, 20 сентября 2019, 16:52 — REGNUM В ближайшие пять лет в Крыму завершат создание туристско-рекреационных кластеров. Об этом 20 сентября сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Также, по его словам, также будет завершено строительство важных спортивных объектов и реконструкция знаковых объектов исторического и культурного наследия полуострова. Помимо этого, будет наращиваться господдержка сельхозпроизводителей и модернизация агропромышленного комплекса.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года на полуострове побывали почти шесть миллионов туристов.
Подробности: Крым посетили почти шесть миллионов туристов